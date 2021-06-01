Глава "Уфы" и ОП Башкирии ушёл с постов после скандальной фотосессии

Глава совета директоров футбольного клуба "Уфа" и руководитель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов объявил об уходе с обоих постов. Чиновник опубликовал заявление об увольнении в Instagram.

Поводом для увольнения стала скандальная фотосессия с известной в Башкирии журналисткой Ульяной Тригубчак. Мурзагулов опубликовал снимки, на которых женщина позировала вместе с ним в откровенных нарядах и позах.

"Ну все, на свободу с чистой совестью. Власть и политика мне не подходят. Мои искренние поздравления всем, кто так долго ждал!" - написал Мурзагулов.

Тригубчак ранее была чирлидершей хоккейного клуба "Салават Юлаев". В 2017 году девушка попала на обложку мужского журнала MAKSIM. Позже Ульяна ушла в спортивную журналистику и продолжительное время работала на матчах КХЛ.

Ульяна постоянно радует подписчиков своей страницы в Instagram откровенными снимками.