Глава совета директоров футбольного клуба "Уфа" и руководитель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов объявил об уходе с обоих постов. Чиновник опубликовал заявление об увольнении в Instagram.
Поводом для увольнения стала скандальная фотосессия с известной в Башкирии журналисткой Ульяной Тригубчак. Мурзагулов опубликовал снимки, на которых женщина позировала вместе с ним в откровенных нарядах и позах.
"Ну все, на свободу с чистой совестью. Власть и политика мне не подходят. Мои искренние поздравления всем, кто так долго ждал!" - написал Мурзагулов.
Тригубчак ранее была чирлидершей хоккейного клуба "Салават Юлаев". В 2017 году девушка попала на обложку мужского журнала MAKSIM. Позже Ульяна ушла в спортивную журналистику и продолжительное время работала на матчах КХЛ.
Ульяна постоянно радует подписчиков своей страницы в Instagram откровенными снимками.
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