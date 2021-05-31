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США победили Германию и вышли в четвертьфинал хоккейного ЧМ

Спорт » Командные виды » Хоккей

Сборная США по хоккею обыграла команду Германии на чемпионате мира в Риге. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Американские хоккеисты забросили одну шайбу во втором периоде усилиями Джейсона Робертсона. Второй гол был забит после того, как немцы сняли вратаря на последней минуте матча. 

Сборная Германии нанесла 33 удара по воротам. Все броски отразил вратарь Кэлвин Питерсен.

Сборная США одержала пять побед в шести матчах группового этапа. Команда обеспечила себе выход в плей-офф. Также в четвертьфинал вышла сборная Финляндии.

В последнем туре за два места в плей-офф поведут борьбу четыре команды - Казахстан (10 очков), Германия (9), Канада (9), Литва (9).

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Автор: Артём Пермяков
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