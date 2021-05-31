"Барселона" купила Агуэро на два года за 100 млн евро

"Барселона" объявила о переходе нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро. Каталонцы воспользовались пунктом об отступных в контракте аргентинца, сообщает клубная пресс-служба.
"Сити" получит за трансфер 100 млн евро. Агуэро подписал соглашение, которое начнёт действовать с 1 июля, на два сезона.
32-летний Агуэро выступал в составе "Манчестер Сити" десять лет. В 390 матчах он забил 260 голов. В составе "горожан" аргентинец выиграл:
До этого аргентинец пять лет выступал за мадридский "Атлетико". В составе команды он провёл 234 матча, в которых забил 102 гола. С "матрасниками" он выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.
За сборную Аргентины Агуэро выступал с 2006 по 2019 год. В 97 играх он забил 41 мяч.
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