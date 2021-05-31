"Барселона" купила Агуэро на два года за 100 млн евро

"Барселона" объявила о переходе нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро. Каталонцы воспользовались пунктом об отступных в контракте аргентинца, сообщает клубная пресс-служба.

"Сити" получит за трансфер 100 млн евро. Агуэро подписал соглашение, которое начнёт действовать с 1 июля, на два сезона.

Карьера Агуэро

32-летний Агуэро выступал в составе "Манчестер Сити" десять лет. В 390 матчах он забил 260 голов. В составе "горожан" аргентинец выиграл:

пять чемпионских титулов;

Кубок Англии;

шесть Кубков лиги.

До этого аргентинец пять лет выступал за мадридский "Атлетико". В составе команды он провёл 234 матча, в которых забил 102 гола. С "матрасниками" он выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

За сборную Аргентины Агуэро выступал с 2006 по 2019 год. В 97 играх он забил 41 мяч.