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Пумпянский увеличит финансирование "Урала" до 2 млрд рублей

Спорт » Командные виды » Футбол

Футбольный клуб "Урал" в новом сезоне получит дополнительное финансирование. Председатель совета директоров ТМК, главного инвестора команды, Дмитрий Пумпянский планирует привлечь новых спонсоров.

Пумпянский увеличит финансирование "Урала" до 2 млрд рублей

Ожидается, что бюджет клуба будет увеличен до 2 млрд рублей. В прошедшем сезоне он составлял около 1,3 млрд.

"Его вовлечённость в российский футбол увеличивается. Он и дальше хочет развивать клуб", — приводит РБК слова источника в "Урале".

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что не может пока подтвердить информацию. В августе 2020 года Пумплянский стал председателем совета директоров клуба из Екатеринбурга. Кроме ТМК, спонсирование осуществляет попечительский состав клуба входят:

  • "Евраз";
  • "Сима-ленд";
  • "СКБ Контур";
  • ГК BROZEX;
  • "Транссибурал";
  • "Уральские авиалинии";
  • "Синара";
  • Уральский банк ПАО "Сбербанк".

Пумплянский занимает 62-е место среди российских бизнесменов в списке Forbes с бюджетом в 2,4 млрд долларов. Председатель совета директоров "Урала" также входит в попечительский совет РФС.

"Урал" вернулся в РПЛ в 2013 году. С того момента команда занимала места с восьмого по 13-е.

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Автор: Артём Пермяков
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