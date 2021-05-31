Футбольный клуб "Урал" в новом сезоне получит дополнительное финансирование. Председатель совета директоров ТМК, главного инвестора команды, Дмитрий Пумпянский планирует привлечь новых спонсоров.
Ожидается, что бюджет клуба будет увеличен до 2 млрд рублей. В прошедшем сезоне он составлял около 1,3 млрд.
"Его вовлечённость в российский футбол увеличивается. Он и дальше хочет развивать клуб", — приводит РБК слова источника в "Урале".
Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что не может пока подтвердить информацию. В августе 2020 года Пумплянский стал председателем совета директоров клуба из Екатеринбурга. Кроме ТМК, спонсирование осуществляет попечительский состав клуба входят:
Пумплянский занимает 62-е место среди российских бизнесменов в списке Forbes с бюджетом в 2,4 млрд долларов. Председатель совета директоров "Урала" также входит в попечительский совет РФС.
"Урал" вернулся в РПЛ в 2013 году. С того момента команда занимала места с восьмого по 13-е.
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