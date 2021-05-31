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19-летний испанский судья умер перед футбольным матчем

Спорт » Командные виды » Футбол

Федерация футбола испанского региона Мурсия (FFRM) сообщила о смерти 19-летнего арбитра Фернандо Алькарас Берналь. Инцидент произошёл 30 мая.

Футбольный арбитр потерял сознание перед матчем на разминке. Сотрудники арены пытались спасти жизнь судье при помощи дефибриллятора. Затем ему попыталась помочь бригада скорой помощи, но сделать этого не удалось. Причину смерти FFRM не называет.

"Мы шокированы смертью Фернандо Алькараса Берналя. Наши соболезнования его близким", — говорится в сообщении FFRM.

В апреле 2021 года скончался 20-летний футболист "Лас-Пальмаса" Луис Охеда Суарес.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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