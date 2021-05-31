Кубок Америки перенесен из Аргентины за две недели до старта

Проведения Кубка Америки по футболу находится под угрозой срыва. За две недели до старта турнира Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение о переносе матчей из Аргентины.

"КОНМЕБОЛ анализирует предложения из других стран", — говорится в сообщении.

Кубок Америки-2021

Кубок Америки-2020 должен был пройти в прошлом году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Турнир должны были принять Колумбия и Аргентина. Колумбийцы позже отказались от статуса хозяина.

От участия в турнире отказались приглашённые сборные — Катар и Австралия. Сыграть на Кубке Америки должны десять команд. Турнир запланирован с 13 июня по 10 июля.

Группа А : Аргентина, Боливия, Уругвай, Чили, Парагвай.

: Аргентина, Боливия, Уругвай, Чили, Парагвай. Группа В: Колумбия, Бразилия, Венесуэла, Эквадор, Перу.

В плей-офф из каждой группы выйдут по четыре команды.

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