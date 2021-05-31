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Кубок Америки перенесен из Аргентины за две недели до старта

Спорт » Командные виды » Футбол

Проведения Кубка Америки по футболу находится под угрозой срыва. За две недели до старта турнира Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение о переносе матчей из Аргентины.

Кубок Америки перенесен из Аргентины за две недели до старта

"КОНМЕБОЛ анализирует предложения из других стран", — говорится в сообщении.

Кубок Америки-2021

Кубок Америки-2020 должен был пройти в прошлом году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Турнир должны были принять Колумбия и Аргентина. Колумбийцы позже отказались от статуса хозяина.

От участия в турнире отказались приглашённые сборные — Катар и Австралия. Сыграть на Кубке Америки должны десять команд. Турнир запланирован с 13 июня по 10 июля.

  • Группа А: Аргентина, Боливия, Уругвай, Чили, Парагвай.
  • Группа В: Колумбия, Бразилия, Венесуэла, Эквадор, Перу.

В плей-офф из каждой группы выйдут по четыре команды.

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Автор: Артём Пермяков
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