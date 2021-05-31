Проведения Кубка Америки по футболу находится под угрозой срыва. За две недели до старта турнира Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение о переносе матчей из Аргентины.
"КОНМЕБОЛ анализирует предложения из других стран", — говорится в сообщении.
Кубок Америки-2020 должен был пройти в прошлом году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Турнир должны были принять Колумбия и Аргентина. Колумбийцы позже отказались от статуса хозяина.
От участия в турнире отказались приглашённые сборные — Катар и Австралия. Сыграть на Кубке Америки должны десять команд. Турнир запланирован с 13 июня по 10 июля.
В плей-офф из каждой группы выйдут по четыре команды.
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