Латвийский депутат извинился перед белорусами, которых хотел взять в заложники

Депутат латвийского сейма Айгарс Бикше извинился перед сборной Белоруссии по хоккею. Известный скульптор три дня назад предложил взять в заложники белорусскую команду, чтобы обменять спортсменов на "политзаключённых".

Бикше также осудил власти Белоруссии за посадку самолёта Ryanair и призвал освободить бывшего редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

28 мая на странице депутата в Facebook появилось сообщение с извинениям.

"Я приношу свои извинения тем спортсменам, которых оскорбило или смутило это предложение, а также их фанатам, которые, не зная демократических традиций и законов Латвии, восприняли моё предложение как угрозу сборной Белоруссии", — написал Бикше.

Скульптор добавил, что белорусские хоккеисты сейчас находятся в более безопасной стране, чем Белоруссия.

Сборная Белоруссии в первых четырёх матчах ЧМ набрала четыре очка. Команда победила Швецию со счётом 1:0 и проиграла Словакии, Чехии и Великобритании.

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