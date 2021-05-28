Депутат латвийского сейма Айгарс Бикше извинился перед сборной Белоруссии по хоккею. Известный скульптор три дня назад предложил взять в заложники белорусскую команду, чтобы обменять спортсменов на "политзаключённых".
Бикше также осудил власти Белоруссии за посадку самолёта Ryanair и призвал освободить бывшего редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.
28 мая на странице депутата в Facebook появилось сообщение с извинениям.
"Я приношу свои извинения тем спортсменам, которых оскорбило или смутило это предложение, а также их фанатам, которые, не зная демократических традиций и законов Латвии, восприняли моё предложение как угрозу сборной Белоруссии", — написал Бикше.
Скульптор добавил, что белорусские хоккеисты сейчас находятся в более безопасной стране, чем Белоруссия.
Сборная Белоруссии в первых четырёх матчах ЧМ набрала четыре очка. Команда победила Швецию со счётом 1:0 и проиграла Словакии, Чехии и Великобритании.
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