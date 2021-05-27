UEC отменил чемпионат Европы по велотреку в Минске

Европейский велосипедный союз (UEC) принял решение отменить чемпионат Европы по велотреку в Минске. Турнир должен был пройти в столице Белоруссии с 23 по 27 июня.

"В свете сложившейся международной ситуации правление приняло решение отменить чемпионат Европы по велотреку 2021 года", — говорится в сообщении организации.

Президент UEC Энрико Делла Каса поблагодарил белорусскую федерацию за работу и сообщил, что в ближайшее время будет названо новое место проведения турнира.

"Мы уже работаем над поиском альтернативного решения, позволяющего гонщикам из 50 национальных федераций участвовать в континентальных соревнованиях этого сезона", — заявил он.

Ранее из Минска в Ригу были перенесены матчи чемпионата мира по хоккею-2021. Кроме того, Международный союз биатлонистов (IBU) отменил этап Кубка мира, который должен был пройти в Минске в 2022 году.