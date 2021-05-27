Джикия вспомнил о неудачном дебюте в сборной перед Путиным

Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал, что считает свой дебют в составе команды неудачным. Первый полноценный матч за национальную сборную футболист "Спартака" провёл на Кубке Конфедераций.

В июне 2017 года Джикия вышел в основном составе сборной России на матч группового этапа КК против Новой Зеландии (2:0).

"Помню матч против Новой Зеландии. Играл правого центрального защитника. Матч-открытие, на трибунах Владимир Владимирович, первые секунды, мне дают пас, и я как даю правой в аут. Думаю: нормальное начало", — приводит "СЭ" слова Джикии.

В следующих играх сборная России проиграла Португалии (0:1) и Мексике (1:2), завершив выступления в турнире после группового этапа.

Джикия на данный момент провёл 31 матч в составе сборной России, забив один гол и заработав пять жёлтых карточек. Футболист был вызван в состав национальной команды для подготовки к Евро-2020.