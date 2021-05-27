Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал, что считает свой дебют в составе команды неудачным. Первый полноценный матч за национальную сборную футболист "Спартака" провёл на Кубке Конфедераций.
В июне 2017 года Джикия вышел в основном составе сборной России на матч группового этапа КК против Новой Зеландии (2:0).
"Помню матч против Новой Зеландии. Играл правого центрального защитника. Матч-открытие, на трибунах Владимир Владимирович, первые секунды, мне дают пас, и я как даю правой в аут. Думаю: нормальное начало", — приводит "СЭ" слова Джикии.
В следующих играх сборная России проиграла Португалии (0:1) и Мексике (1:2), завершив выступления в турнире после группового этапа.
Джикия на данный момент провёл 31 матч в составе сборной России, забив один гол и заработав пять жёлтых карточек. Футболист был вызван в состав национальной команды для подготовки к Евро-2020.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Если человек не пил, не переутомлялся, не болел, а в голове стал появляться какой-то шум вроде морского прибоя или гула автострады, который мешает сосредоточиться, то что бы это значило?