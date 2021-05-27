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Россия перед Евро-2020 находится вне топ-20 европейского рейтинга ФИФА

Спорт » Командные виды » Футбол

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала майский пресс-релиз рейтинга мужских сборных. Российская команда в нём заняла 38-е место, как и месяц назад.

Россия перед Евро-2020 находится вне топ-20 европейского рейтинга ФИФА

Среди европейских сборных Россия занимает 21-е место. Крупные изменения в рейтинге ожидаются после Евро-2020 и Кубка Америки-2021, которые пройдут в июне-июле. Следующая публикация рейтинга ФИФА состоится 12 августа.

Рейтинг ФИФА: Европа

Среди европейских сборных, как и во всём рейтинге, лидирует сборная Бельгии.

Сборная Сербии — лучшая по рейтингу среди команд, которые не будут принимать участия в Евро-2020 (17-е место). Сборная Северной Македонии — худшая по рейтингу среди команд, которые будут выступать на чемпионате Европы (32-е место).

  1. Бельгия — 1783,38.
  2. Франция — 1757,30.
  3. Англия — 1686,78.
  4. Португалия — 1666,12.
  5. Испания — 1648,13.
  6. Италия — 1642,06.
  7. Дания — 1631,55.
  8. Германия — 1609,12.
  9. Швейцария — 1606,21.
  10. Хорватия — 1605,75.
  11. Голландия — 1598,04.
  12. Уэльс — 1570,36.
  13. Швеция — 1569,81.
  14. Польша — 1549,87.
  15. Австрия — 1523,42.
  16. Украина — 1514,64.
  17. Сербия — 1512,90.
  18. Турция — 1505,05.
  19. Словакия — 1475,24.
  20. Венгрия — 1468,75.
  21. Россия — 1462,65.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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