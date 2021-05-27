Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала майский пресс-релиз рейтинга мужских сборных. Российская команда в нём заняла 38-е место, как и месяц назад.
Среди европейских сборных Россия занимает 21-е место. Крупные изменения в рейтинге ожидаются после Евро-2020 и Кубка Америки-2021, которые пройдут в июне-июле. Следующая публикация рейтинга ФИФА состоится 12 августа.
Среди европейских сборных, как и во всём рейтинге, лидирует сборная Бельгии.
Сборная Сербии — лучшая по рейтингу среди команд, которые не будут принимать участия в Евро-2020 (17-е место). Сборная Северной Македонии — худшая по рейтингу среди команд, которые будут выступать на чемпионате Европы (32-е место).
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