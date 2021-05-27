Россия перед Евро-2020 находится вне топ-20 европейского рейтинга ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала майский пресс-релиз рейтинга мужских сборных. Российская команда в нём заняла 38-е место, как и месяц назад.

Среди европейских сборных Россия занимает 21-е место. Крупные изменения в рейтинге ожидаются после Евро-2020 и Кубка Америки-2021, которые пройдут в июне-июле. Следующая публикация рейтинга ФИФА состоится 12 августа.

Рейтинг ФИФА: Европа

Среди европейских сборных, как и во всём рейтинге, лидирует сборная Бельгии.

Сборная Сербии — лучшая по рейтингу среди команд, которые не будут принимать участия в Евро-2020 (17-е место). Сборная Северной Македонии — худшая по рейтингу среди команд, которые будут выступать на чемпионате Европы (32-е место).

Бельгия — 1783,38. Франция — 1757,30. Англия — 1686,78. Португалия — 1666,12. Испания — 1648,13. Италия — 1642,06. Дания — 1631,55. Германия — 1609,12. Швейцария — 1606,21. Хорватия — 1605,75. Голландия — 1598,04. Уэльс — 1570,36. Швеция — 1569,81. Польша — 1549,87. Австрия — 1523,42. Украина — 1514,64. Сербия — 1512,90. Турция — 1505,05. Словакия — 1475,24. Венгрия — 1468,75. Россия — 1462,65.