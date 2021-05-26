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Месси продлил контракт с "Барселоной"

Спорт » Командные виды » Футбол

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси и президент клуба Жоан Лапорта согласовали новый контракт. Соглашение будет подписано на два года, сообщает El Confidencial.

Месси мог уйти из "Барселоны" летом 2020, но тогда президент клуба Хосеп Бартомеу не отпустил аргентинца. Действующий контракт футболиста заканчивается 30 июня 2021 года.

В этом сезоне Месси провёл 47 матчей, в которых забил 38 голов и сделал 14 результативных передач.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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