Овечкин объяснил, почему отказался от поездки на чемпионат мира

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал, почему не поехал на чемпионат мира в Ригу. По словам хоккеиста, ему необходимо было отдохнуть после тяжёлого сезона.

"Сказал, что если я буду нужен, то приеду. Но это был непростой год для моего тела. Были микротравмы и серьёзное повреждение ноги перед началом плей-офф. Поэтому я сказал, что будет лучше, если они возьмут игрока, который готов на сто процентов", — заявил Овечкин журналистам.

Овечкин завершил выступления в сезоне после вылета "Вашингтона" из Кубка Стэнли. С 2005 года капитан "Кэпиталз" отыграл на 12 турнирах, завоевав три золотые медали.

Всего в составе сборной России Овечкин провёл 106 матчей, в которых забросил 45 шайб и сделал 34 результативные передачи.

Сборная России сыграла три матча на чемпионате мира, набрав шесть очков.