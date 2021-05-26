Захарова отреагировала на снятие флага России в Риге

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на инцидент с флагом РФ в Риге. Ранее мэр столицы Латвии сменил российский флаг на знамя ОКР.
В эти дни в Риге проходит чемпионат мира по хоккею. В центре латвийской столицы была установлена композиция из флагов стран-участниц турнира.
Власти Риги сначала повесили флаг России, а затем заявили, что заменили его на знамя ОКР из-за требования WADA, которое ввело антироссийские санкции из-за допингового скандала.
"Похоже, что наши латвийские соседи всеми силами стараются закрепиться в рядах недружественных России государств. Если это осознанный выбор латвийской стороны, будем делать выводы", — заявила Захарова.
Представитель МИД отметила, что не может принять отсылки Латвии к решению WADA, так как санкции распространяются только на места проведения спортивных соревнований.
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