Захарова отреагировала на снятие флага России в Риге

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на инцидент с флагом РФ в Риге. Ранее мэр столицы Латвии сменил российский флаг на знамя ОКР.

В эти дни в Риге проходит чемпионат мира по хоккею. В центре латвийской столицы была установлена композиция из флагов стран-участниц турнира.

Власти Риги сначала повесили флаг России, а затем заявили, что заменили его на знамя ОКР из-за требования WADA, которое ввело антироссийские санкции из-за допингового скандала.

"Похоже, что наши латвийские соседи всеми силами стараются закрепиться в рядах недружественных России государств. Если это осознанный выбор латвийской стороны, будем делать выводы", — заявила Захарова.

Представитель МИД отметила, что не может принять отсылки Латвии к решению WADA, так как санкции распространяются только на места проведения спортивных соревнований.