Сборная России проведёт четвёртый матч на ЧМ по хоккею в Риге

Сборная России по хоккею 26 мая проведёт четвёртый матч на чемпионате мира-2021. Соперником команды станет сборная Дании.
Матч в Риге начнётся в 16.15 по московскому времени. Также сегодня состоятся ещё три игры.
После трёх туров на чемпионате мира две команды имеют стопроцентный результат — Словакия и Германия.
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