Сборная России проведёт четвёртый матч на ЧМ по хоккею в Риге

Сборная России по хоккею 26 мая проведёт четвёртый матч на чемпионате мира-2021. Соперником команды станет сборная Дании.

Матч в Риге начнётся в 16.15 по московскому времени. Также сегодня состоятся ещё три игры.

Казахстан — Германия.

Белоруссия — Великобритания.

Канада — Норвегия.

Турнирная таблица ЧМ по хоккею

После трёх туров на чемпионате мира две команды имеют стопроцентный результат — Словакия и Германия.

Группа А

Словакия — 9 очков. Россия — 6. Швейцария — 6. Дания — 5. Белоруссия — 4. Швеция — 3. Чехия — 2. Великобритания — 1.

Группа В

Германия — 9 очков. Латвия — 7. Финляндия — 7. США — 6. Казахстан — 4. Норвегия — 3. Канада — 0. Италия — 0.