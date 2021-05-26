"Сосьедад", "Бетис" и "Наполи" ждут решения УЕФА по "Реалу", "Барсе" и "Юве"

УЕФА открыл дело против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" за участие в Суперлиге. Клубы на данный момент не вышли из проекта.
После открытия дела УЕФА проверит возможное нарушение регламента со стороны испанских и итальянского клуба.
"Дальнейшая информация будет предоставлена в ближайшее время", — говорится в сообщении УЕФА.
По сведениям СМИ, УЕФА может исключить команды на один сезон. Из-за этого участие в Лиге чемпионов могут принять другие команды, которые заняли места в чемпионате ниже:
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