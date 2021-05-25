Сборная России по волейболу среди женщин одержала первую победу в Лиге наций. Команда выиграла у сборной Германии в трёх сетах — 25:21, 25:22, 25:19.
Турнир проходит в итальянском городе Римини. Участие принимают 16 команд. Кроме России и Германии, играют:
После кругового этапа четыре команды разыграют трофей в плей-офф, начиная с полуфинала. Турнир завершится 25 июня.
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Если вы долгое время мазями и диетами безуспешно боретесь с непонятной сыпью, зудом и пятнами на лице, возможно, пора задуматься о клещах. Нет, не тех, что водятся в лесу, а тех, что живут прямо в нашей коже и называются "демодекс".