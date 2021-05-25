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Фазель назвал снятие флага Белоруссии предвыборной кампанией мэра Риги

Спорт » Командные виды » Хоккей

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал инцидент с флагом Белоруссии во время чемпионата мира по хоккею в Риге. 24 мая мэр латвийской столицы снял белорусское знамя в знак протеста против посадки рейса Ryanair в Минске.

По словам Фазеля, в IIHF были удивлены произошедшим, в хоккее невозможны такие инциденты. По мнению

"Все в хоккее против таких шагов. Но через две недели выборы в Риге и, как я понимаю, мэр использовал это для своей предвыборной пропаганды", — приводит ТАСС слова Фазеля.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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