Фазель назвал снятие флага Белоруссии предвыборной кампанией мэра Риги

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал инцидент с флагом Белоруссии во время чемпионата мира по хоккею в Риге. 24 мая мэр латвийской столицы снял белорусское знамя в знак протеста против посадки рейса Ryanair в Минске.

По словам Фазеля, в IIHF были удивлены произошедшим, в хоккее невозможны такие инциденты. По мнению

"Все в хоккее против таких шагов. Но через две недели выборы в Риге и, как я понимаю, мэр использовал это для своей предвыборной пропаганды", — приводит ТАСС слова Фазеля.