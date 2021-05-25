Президент Латвии поддержал снятие флага Белоруссии в Риге

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что считает снятие флага Белоруссии в центре Риги и установку бело-красно-белого знамени адекватной реакцией на действия властей в Минске.

24 мая мэр латвийской столицы лично убрал государственный флаг Белоруссии. По его словам, это было реакцией на действия минских властей по ситуации с лайнером Ryanair и бывшим редактором телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем.

"Замена флага Белоруссии — адекватная политическая реакция и сигнал, что мы не признаем правящий режим в соседнем государстве", — приводит TV3 слова Левитса.

Международная федерация хоккея (IIHF) выступила против акции рижских властей. После этого мэр Риги распорядился снять флаги организации.