Каменский объяснил, почему Россия недооценила Словакию на ЧМ по хоккею

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский объяснил, что случилось со сборной России в матче чемпионата мира-2021 против Словакии. Российская команда потерпела первое поражение на турнире и первое от словаков за 17 лет.

По мнению Каменского, Россия вышла на играть на лёд спустя рукава. Хоккеисты недооценили соперника и подумали, что можно обыграть Словакию малой кровью.

"На мой взгляд, россияне явно не настроились на игру. Подумали, что сборную Словакии можно пройти малой кровью. Отсюда и результат. Не было настроя на победу, зато проскальзывало желание решить задачу как можно легче", — приводит RT слова Каменского.

Экс-хоккеист отметил, что лёгких побед на этом чемпионате мира не будет. По словам специалиста, у команды нет игровых проблем. Хоккеисты создают их сами себе.

"Соперник наказывает подопечных Валерия Брагина за расслабленность", — подытожил Каменский.