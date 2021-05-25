Кремль отреагировал на снятие флага Белоруссии на ЧМ в Риге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знакомы с ситуацией вокруг белорусского флага на ЧМ по хоккею в Риге. По его словам, это событие выходит за рамки.

"Мы с вами видели, что флаг Белоруссии был заменён на флаг, который не является флагом Белоруссии. Это, конечно, достаточно вопиющее событие", — заявил журналистам Песков.

24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис снял флаг Белоруссии с композиции в центре города, где находились знамёна всех стран-участниц чемпионата мира-2021. Вместо него вывесили бело-красно-белый флаг, который ассоциируется с оппозицией Белоруссии.

Ситуацию руководство столицы Латвии связало с ситуацией вокруг самолёта Ryanair Афины — Вильнюс, который принудительно был посажен в Минске. На борту находился бывший редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которому грозит до 15 лет тюремного заключения.