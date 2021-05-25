Немецкий футбольный союз (DFB) объявил имя нового тренера сборной Германии. После Евро-2020 команду примет Ханс-Дитер Флик, сообщает пресс-служба организации.
Контракт с Фликом рассчитан до 2024 года. Он будет руководить командой на ЧМ-2022 в Катаре и Евро-2024 в Германии.
Сборной Германии на предстоящем Евро-2020 будет руководить Йоахим Лёв. Команда на чемпионате Европы сыграет с Венгрией, Португалией и Францией.
В должность Флик вступит 31 августа. До этого он тренировал "Баварию". Мюнхенская команда под его руководством провела 86 матчей, в которых одержала 70 побед. Немецкий клуб выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.
В Германии "Бавария" дважды выиграла Бундеслигу, а также Кубок и Суперкубок страны.
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