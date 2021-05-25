Тренер по боксу Евгений Герасимов избил 14-летнего парня и его отца. Конфликт возник из-за того, что подросток не захотел тренироваться под руководством бывшего омоновца.
14-летний парень решил заняться спортом и нашёл для этого спортзал, организованный местными жителями. Там работал Герасимов, но отношения между подростком и тренером не сложились.
Герасимов хотел тренировать парня, а тот отказывался. В один из дней дело чуть не дошло до драки. Подросток пожаловался отцу, который обвинил и оскорбил тренера. Стороны договорились о "встрече", на которой Герасимов сломал челюсть отцу и побил сына.
Отец парня попал в больницу и написал заявление в полицию. Он утверждает, что получает постоянные угрозы со стороны тренера с требованием забрать заявление.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Если вы долгое время мазями и диетами безуспешно боретесь с непонятной сыпью, зудом и пятнами на лице, возможно, пора задуматься о клещах. Нет, не тех, что водятся в лесу, а тех, что живут прямо в нашей коже и называются "демодекс".