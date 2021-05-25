В Люберцах тренер по боксу избил подростка и его отца

Тренер по боксу Евгений Герасимов избил 14-летнего парня и его отца. Конфликт возник из-за того, что подросток не захотел тренироваться под руководством бывшего омоновца.

14-летний парень решил заняться спортом и нашёл для этого спортзал, организованный местными жителями. Там работал Герасимов, но отношения между подростком и тренером не сложились.

Герасимов хотел тренировать парня, а тот отказывался. В один из дней дело чуть не дошло до драки. Подросток пожаловался отцу, который обвинил и оскорбил тренера. Стороны договорились о "встрече", на которой Герасимов сломал челюсть отцу и побил сына.

Отец парня попал в больницу и написал заявление в полицию. Он утверждает, что получает постоянные угрозы со стороны тренера с требованием забрать заявление.