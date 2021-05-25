Роднина рассказала об ошибках Тарасовой во время тренировок

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина вспомнила о тренировках у Татьяны Тарасовой. По словам бывшей фигуристки, у тренера никогда не было выстроенной системы.

"У Татьяны Анатольевны всё эмоционально. У неё какой-то продуманной линии, логики, поступков, движений, просчитанных каких-то действий и программ практически нет", — заявила Роднина.

Роднина до 1974 года работала с тренером Станиславом Жуком. Она стала олимпийской чемпионкой в парном катании в Саппоро-72.

После этого Роднина перешла к Татьяне Тарасовой, под руководством которой завоевала ещё два золота — в Инсбруке и Лэйк-Плэсиде. По признанию спортсменки, напряжённые отношения с тренером у неё были уже после Олимпиады-76.

"Мы уже начали очень тяжело работать, наверное, с 76-го года", — заявила Роднина в интервью журналисту Василию Конову.

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