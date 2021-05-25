Рекомендации госдепа не помешают сборной США участвовать в Олимпиаде

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что сборная США приедет в Токио. Ранее госдепартамент выпустил рекомендацию воздержаться от поездок в Японию из-за пандемии коронавируса.
По словам Мотэги, рекомендация не распространяется на спортсменов, которые будут отправлены в Японию в составе организованной группы. В Токио получили разъяснение от госдепа по поводу Олимпиады.
"Мы получили разъяснение от правительства США, что эта рекомендация не повлияет на отправку американской сборной", — приводит Kyodo слова Мотэги.
Ранее в Токио запретили иностранным болельщикам приезжать на Олимпиаду. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио.
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