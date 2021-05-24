Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира-2021, проходящем в Риге. Команда уступила сборной Словакии со счётом 1:3.
Во втором периоде шайбами обменялись Милош Келемен и Александр Барабанов. В третьей двадцатиминутке по голу забили Мартин Гернат и Марек Дялога.
В последний раз сборная России на чемпионате мира проигрывала Словакии в 2004 году.
Ранее сборная России победила Чехию (4:3) и Великобританию (7:1). Позже команда проведёт матчи против Дании, Швейцарии, Швеции и Белоруссии.
Сборная Словакии пока остаётся единственной командой, которая не потеряла очков на чемпионате мира.
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