Россия проиграла Словакии на чемпионате мира впервые за 17 лет

Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира-2021, проходящем в Риге. Команда уступила сборной Словакии со счётом 1:3.

Словакия - Россия - 3:1. Видео голов

Во втором периоде шайбами обменялись Милош Келемен и Александр Барабанов. В третьей двадцатиминутке по голу забили Мартин Гернат и Марек Дялога.

В последний раз сборная России на чемпионате мира проигрывала Словакии в 2004 году.

Сборная России на ЧМ по хоккею

Ранее сборная России победила Чехию (4:3) и Великобританию (7:1). Позже команда проведёт матчи против Дании, Швейцарии, Швеции и Белоруссии.

Сборная Словакии пока остаётся единственной командой, которая не потеряла очков на чемпионате мира.