Стали известны все возможные соперники "Спартака" в отборе Лиги чемпионов

После завершения последнего тура в чемпионате Дании стали известны все возможные соперники "Спартака" в отборочном турнире Лиги чемпионов. Красно-белые стартуют в квалификации с третьего раунда.

Всего в "нечемпионской" квалификации сыграют 11 команд. Если Лигу Европы 26 мая выиграет "Манчестер Юнайтед", а не "Вильярреал", то участников останется 10 — "Монако" получит прямую путёвку в Лигу чемпионов.

Второй раунд отбора Лиги чемпионов

Со второго раунда отбора Лиги чемпионов стартуют вице-чемпионы Голландии, Турции, Шотландии, Австрии, Чехии и Дании. Последним участником стал датский "Мидтьюллан", который уступил в борьбе за чемпионство "Брондбю".

Шотландия — "Селтик".

Голландия — ПСВ.

Турция — "Галатасарай".

Чехия — "Спарта" Прага.

Австрия — "Рапид" Вена.

Дания — "Мидтьюлланн".

Третий раунд отбора Лиги чемпионов

С третьего раунда, кроме "Спартака", стартуют вице-чемпионы Украины и Бельгии, а также третьи команды Португалии и Франции.

Украина — "Шахтёр" Донецк.

Португалия — "Бенфика".

Франция — "Монако".

Бельгия — "Генк".