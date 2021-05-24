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Стали известны все возможные соперники "Спартака" в отборе Лиги чемпионов

Спорт » Командные виды » Футбол

После завершения последнего тура в чемпионате Дании стали известны все возможные соперники "Спартака" в отборочном турнире Лиги чемпионов. Красно-белые стартуют в квалификации с третьего раунда.

Стали известны все возможные соперники "Спартака" в отборе Лиги чемпионов

Всего в "нечемпионской" квалификации сыграют 11 команд. Если Лигу Европы 26 мая выиграет "Манчестер Юнайтед", а не "Вильярреал", то участников останется 10 — "Монако" получит прямую путёвку в Лигу чемпионов.

Второй раунд отбора Лиги чемпионов

Со второго раунда отбора Лиги чемпионов стартуют вице-чемпионы Голландии, Турции, Шотландии, Австрии, Чехии и Дании. Последним участником стал датский "Мидтьюллан", который уступил в борьбе за чемпионство "Брондбю".

  • Шотландия — "Селтик".
  • Голландия — ПСВ.
  • Турция — "Галатасарай".
  • Чехия — "Спарта" Прага.
  • Австрия — "Рапид" Вена.
  • Дания — "Мидтьюлланн".

Третий раунд отбора Лиги чемпионов

С третьего раунда, кроме "Спартака", стартуют вице-чемпионы Украины и Бельгии, а также третьи команды Португалии и Франции.

  • Украина — "Шахтёр" Донецк.
  • Португалия — "Бенфика".
  • Франция — "Монако".
  • Бельгия — "Генк".

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Автор: Артём Пермяков
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