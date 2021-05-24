После завершения последнего тура в чемпионате Дании стали известны все возможные соперники "Спартака" в отборочном турнире Лиги чемпионов. Красно-белые стартуют в квалификации с третьего раунда.
Всего в "нечемпионской" квалификации сыграют 11 команд. Если Лигу Европы 26 мая выиграет "Манчестер Юнайтед", а не "Вильярреал", то участников останется 10 — "Монако" получит прямую путёвку в Лигу чемпионов.
Со второго раунда отбора Лиги чемпионов стартуют вице-чемпионы Голландии, Турции, Шотландии, Австрии, Чехии и Дании. Последним участником стал датский "Мидтьюллан", который уступил в борьбе за чемпионство "Брондбю".
С третьего раунда, кроме "Спартака", стартуют вице-чемпионы Украины и Бельгии, а также третьи команды Португалии и Франции.
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