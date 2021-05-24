Руй Витория официально возглавил "Спартак"

Московский "Спартак" объявил о назначении португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера команды. Контракт между сторонами подписан на два года, сообщает пресс-служба красно-белых.

Витория сменил на посту главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско. Португальцу, кроме борьбы в чемпионате России, предстоит участие в отборочном турнире Лиги чемпионов.

Руй Витория

Руй Витория начал тренерскую карьеру в 33 года. До "Спартака" работал с такими командами:

"Бенфика" (юношеский состав);

"Фатима";

"Пасуш де Ферейра";

"Витория";

"Бенфика";

"Ан-Наср" (Саудовская Аравия).

С "Бенфикой" Витория выиграл два чемпионских титула, кубок и суперкубок Португалии. Также он вывел команду в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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