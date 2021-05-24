Мэр Риги заменил флаг Белоруссии на бело-красно-белый во время ЧМ по хоккею

Мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил о замене флага Белоруссии на улице Бривибас. В центре столицы Латвии установлены флагштоки стран-участниц чемпионата мира по хоккею-2021.

Глава города заменил государственный флаг Белоруссии на тот, который используют оппозиционные силы, то есть бело-красно-белый. Замену флага латвийские политики связали с инцидентом вокруг посадки самолёта Ryanair в Минске. На борту лайнера находился бывший редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которому грозит тюремный срок на 15 лет.

"Подняли флаг Беларуси, который мне доверили политические беженцы. Угон самолёта и захват политических оппонентов подорвали последние остатки легитимности белорусского диктатора", — написал Стакис в Facebook.

Мэр Риги назвал флаг Белоруссии знаменем, которое символизирует "государственный терроризм". Сменой флага на бело-красно-белый Рига выразила "солидарность белорусскому народу".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что бывший президент Эстонии призвал Международную федерацию хоккея исключить сборную Белоруссии из турнира.