Дзюба рассказал, как его "кинули" с переездом в Европу

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба заявил, что у него было реальное желание переехать в Европу. Футболист мог перейти в "Тоттенхэм" в январе 2020 года на правах аренды до конца сезона.

"Меня, мягко говоря, кинули", — заявил Дзюба журналистам.

По словам форварда, он не хотел бы ничего загадывать сейчас с вопросом возможного перехода. Действующий контракт Дзюбы с "Зенитом" заканчивается в июне 2022 года.

"Сейчас сфокусирован только на чемпионате Европы, после уже можно что-то думать. Стараюсь ничего лишнего не смотреть, не слушать", — сказал нападающий.

В настоящий момент Дзюба готовится к чемпионату Европы по футболу со сборной России. Игрок в этом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата РПЛ, забив 20 мячей.

Стоимость Дзюбы на авторитетном портале transfermarkt составляет 12 млн евро.