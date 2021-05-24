Депутаты Токио потребовали от премьер-министра отменить Олимпиаду

Депутаты ассамблеи Токио обратились к премьер-министру Японии Ёсихидэ Суге с требованием отменить Олимпийские игры. Документы был подписан 137 народными избранниками.

По мнению депутатов, в сложившихся условиях с пандемией коронавируса проведение Олимпиады невозможно. Отмечается, что организация Игр станет "неуважением к собственному народу" на фоне отмены проведения детских и других местных соревнований.

"Это является и нарушением олимпийских принципов. С учётом того, что ситуация по коронавирусу далека от улучшения, тот, кто может нести ответственность, должен принять соответствующее решение", — говорится в заявлении, которое приводит Kyodo.

До открытия Игр осталось 60 дней. Игры запланированы с 23 июля по 8 августа.

Олимпиада должна была пройти в 2020 году. Игры были перенесены из-за пандемии коронавируса.