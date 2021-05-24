Дзюба ответил на критику из-за слов про "Ахмат"

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба заявил, что не обращает внимания на критику в свой адрес. Ранее форвард сборной России заявил, что на домашних матчах "Ахмата" наблюдается угнетающая атмосфера, что вызвало недовольство в грозненском клубе.

По мнению Дзюбы, его фразы были вырваны из контекста. Нападающий отметил, что правильно передал свои ощущения про Грозный.

"Я про "Ахмат" всё хорошо сказал, передал ощущения. Сказал, что тяжело играть. Дальше люди уже пытаются распиариться, угодить людям. Чуть не сказал лишнего сейчас. Я спокойно реагирую", — приводит "Чемпионат" слова Дзюбы.

Дзюба в этом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Нападающий забил 20 голов.