Главный тренер сборной Испании Луис Энрике огласил состав команды на Евро-2020. В заявке не оказалось ни одного футболиста "Реала".
Не взял на Евро-2020 Энрике даже капитана и рекордсмена сборной Серхио Рамоса. На крупном турнире защитника "Реала" не будет впервые с 2006 года.
Рамос в составе сборной Испании провёл 180 матчей, в которых забил 23 мяча.
Энрике вызвал в команду сразу десять игроков из английской премьер-лиги. Ровно столько же представляют испанскую примеру.
Сборная Испании проведёт матчи группового этапа Евро-2020 в Севилье. Команда сыграет против Польши, Швеции и Словакии.
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