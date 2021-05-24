В состав сборной Испании на Евро-2020 не попали игроки "Реала"

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике огласил состав команды на Евро-2020. В заявке не оказалось ни одного футболиста "Реала".

Не взял на Евро-2020 Энрике даже капитана и рекордсмена сборной Серхио Рамоса. На крупном турнире защитника "Реала" не будет впервые с 2006 года.

Рамос в составе сборной Испании провёл 180 матчей, в которых забил 23 мяча.

Состав сборной Испании на Евро-2020

Энрике вызвал в команду сразу десять игроков из английской премьер-лиги. Ровно столько же представляют испанскую примеру.

Вратари - Унаи Симон ("Атлетик"), Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Роберт Санчес ("Брайтон").

- Унаи Симон ("Атлетик"), Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Роберт Санчес ("Брайтон"). Защитники - Хосе Гайя ("Валенсия"), Жорди Альба, ("Барселона"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Эмерик Лапорт, Эрик Гарсия (оба — "Манчестер Сити") Диего Льоренте ("Лидс Юнайтед"), Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Маркос Льоренте ("Атлетико").

- Хосе Гайя ("Валенсия"), Жорди Альба, ("Барселона"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Эмерик Лапорт, Эрик Гарсия (оба — "Манчестер Сити") Диего Льоренте ("Лидс Юнайтед"), Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Маркос Льоренте ("Атлетико"). Полузащитники - Серхио Бускетс ("Барселона"), Родри ("Манчестер Сити"), Педри ("Барселона"), Тьяго Алькантара ("Ливерпуль"), Коке ("Атлетико"), Фабиан Руис ("Наполи").

- Серхио Бускетс ("Барселона"), Родри ("Манчестер Сити"), Педри ("Барселона"), Тьяго Алькантара ("Ливерпуль"), Коке ("Атлетико"), Фабиан Руис ("Наполи"). Нападающие - Дани Ольмо ("РБ Лейпциг"), Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад") Жерар Морено ("Вильярреал"), Альваро Мората ("Ювентус"), Ферран Торрес ("Манчестер Сити"), Адама Траоре ("Вулверхэмптон"), Пабло Сарабия ("ПСЖ").

Сборная Испании на Евро-2020

Сборная Испании проведёт матчи группового этапа Евро-2020 в Севилье. Команда сыграет против Польши, Швеции и Словакии.