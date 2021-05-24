После завершения основных европейских футбольных чемпионатов определились практически все обладатели прямых путёвок в Лигу чемпионов сезона-2021/22. После уик-энда стали известны 25 участников турнира.
Последние путёвки в Лигу чемпионов заработали "Ливерпуль" и "Ювентус". "Красные" опередили в чемпионате Англии "Лестер", а туринцы выиграли борьбу у "Наполи".
Кроме того, после того, как "Челси" гарантировал участие в Лиге чемпионов, прямую путёвку получил чемпион 11-й страны в таблице коэффициентов УЕФА. От Турции в следующем году в ЛЧ сыграет "Бешикташ".
Обладатель последней прямой путёвки в Лигу чемпионов станет известен после финала Лиги Европы 26 мая. Если матч выиграет "Манчестер Юнайтед", то место в ЛЧ получит французский "Монако", который занял третью строчку.
Если Лигу Европы выиграет "Вильярреал", ставший в чемпионате Испании седьмым, то путёвку в ЛЧ получит эта команда, а "Монако" сыграет в квалификации.
Ещё шесть мест в Лиге чемпионов будут разыграны в отборочном турнире. От России участие в нём примет московский "Спартак".
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