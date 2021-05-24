Стали известны 25 участников Лиги чемпионов следующего сезона

После завершения основных европейских футбольных чемпионатов определились практически все обладатели прямых путёвок в Лигу чемпионов сезона-2021/22. После уик-энда стали известны 25 участников турнира.

Участники Лиги чемпионов-2021/22

Последние путёвки в Лигу чемпионов заработали "Ливерпуль" и "Ювентус". "Красные" опередили в чемпионате Англии "Лестер", а туринцы выиграли борьбу у "Наполи".

Кроме того, после того, как "Челси" гарантировал участие в Лиге чемпионов, прямую путёвку получил чемпион 11-й страны в таблице коэффициентов УЕФА. От Турции в следующем году в ЛЧ сыграет "Бешикташ".

Англия — "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси".

Испания — "Атлетико", "Реал", "Барселона", "Севилья".

Германия — "Бавария", "Лейпциг", "Боруссия" Дортмунд, "Вольфсбург".

Италия — "Интер", "Милан", "Аталанта", "Ювентус".

Франция — "Лилль", "ПСЖ".

Португалия — "Спортинг", "Порту".

Россия — "Зенит".

Бельгия — "Брюгге".

Украина — "Динамо" Киев.

Голландия — "Аякс".

Турция — "Бешикташ".

Последняя путёвка в Лигу чемпионов

Обладатель последней прямой путёвки в Лигу чемпионов станет известен после финала Лиги Европы 26 мая. Если матч выиграет "Манчестер Юнайтед", то место в ЛЧ получит французский "Монако", который занял третью строчку.

Если Лигу Европы выиграет "Вильярреал", ставший в чемпионате Испании седьмым, то путёвку в ЛЧ получит эта команда, а "Монако" сыграет в квалификации.

Ещё шесть мест в Лиге чемпионов будут разыграны в отборочном турнире. От России участие в нём примет московский "Спартак".