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Российский футболист рассказал, как его избил тренер "Пюника"

Спорт » Командные виды » Футбол

Российский нападающий "Пюника" Антон Кобялко рассказал об инциденте в аэропорту Еревана. По словам футболиста, его избил главный тренер команды Егише Меликян.

Российский футболист рассказал, как его избил тренер "Пюника"

Кобялко сообщил, что конфликт с тренером начался после того, как Меликян оскорбил его и семью. Футболист ответил, что 41-летний специалист должен извиниться, но тот отказался.

"И тут я уже дал ему пощёчину", — приводит "Чемпионат" слова Кобялко.

После этого на россиянина набросился почти весь тренерский штаб команды. Футболист убегал от пятерых человек и решил уехать в аэропорт.

"Вы меня поймите, я ж не гладиатор, я — футболист. Зачем мне одному ввязываться в драку против пяти? Прыгнул в такси, поехал в аэропорт: до рейса была пара часов", — заявил Кобялко.

Когда футболист находился уже в аэропорту, его догнал Меликян. Тренер нанёс удар футболисту в ухо, после чего началась потасовка. Дерущихся разняла полиция, но Кобялко отказался подавать заявление. По словам футболиста, он вырос там, где так не принято делать — в Барнауле.

Антон Кобялко

Кобялко выступал в составе клубов ФНЛ "Металлург-Кузбасс", КАМАЗ, "Урал", "Оренбург", "СКА-Хабаровск" и "Балтика".

С 2018 года футболист выступал в Армении за "Арарат-Армению", после чего перешёл в "Пюник". В составе ереванского клуба игрок не забил ни одного мяча.

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Интервью с Антоном Кобялко
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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