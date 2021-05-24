Овечкин не сыграет за сборную России на чемпионате мира-2021

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не примет участия в чемпионате мира-2021. Хоккеист будет восстанавливаться от большого количества травм, сообщает пресс-служба ФХР.

"Кэпиталз" вылетели из Кубка Стэнли, уступил в первом раунде "Бостону". Обычно в таких ситуациях Овечкин приезжал на чемпионаты мира. С 2005 года капитан "Вашингтона" отыграл на 12 турнирах, завоевав три золотые медали.

Всего в составе сборной России Овечкин провёл 106 матчей, в которых забросил 45 шайб и сделал 34 результативные передачи.

Из НХЛ в сборную России приедут трое

Вместе с тем, вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов согласились принять участи в турнире. ФХР прорабатывает детали поездки в Латвию.

Также сборной России должен помочь нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко.

Сборная России на чемпионате мира

Российская команда в первых матчах на турнире одержала две победы — над Чехией (4:3) и Великобританией (7:1).

24 мая команда сыграет против сборной Словакии.

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