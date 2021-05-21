В Токио сообщили об очередном олимпийском "урезании"

Олимпийские новости из Токио: число представителей иностранных делегаций сумели "урезать" на 50%. Как сообщили журналистам в ходе пресс-конференции, изначально планировался приезд примерно 180 тысяч человек.

"Изначально мы планировали, что на Игры приедут порядка 180 тыс. человек. Нам удалось сократить это число более чем в два раза — до 78 тысяч", — сообщила прессе глава оргкомитета Олимпиады "Токио-2020" Сэйко Хасимото.

Напомним, что ранее противники проведения Игр сумели организовать петицию, которая уже к 14 мая набрала около 350 тысяч подписей. Несогласные требуют от властей Японии и МОК понять: Игры в текущих условиях просто-напросто невозможно провести безопасно.

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