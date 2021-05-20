EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Быть анти-Россией: Вассерман о "курсе" Украины, правителях и единстве
Мишустин призвал включить вакцинацию от COVID в календарь прививок
Племянник Олега Янковского высказался о любвеобильной Прокловой
Как бросить курить и не растолстеть
Депутат ГД назвал школьные предметы, "реализуемые дистанционно"
Божена Рынска вспомнила о неподобающем поведении Бузовой
Роскачество обнаружило в питьевых йогуртах дрожжи и излишки сахара
Зрители Евровидения назвали поведение Киркорова странным
В Госдуме рассказали о рисках замены трудовых мигрантов на заключённых

В Кургане глава федерации футбола получил срок за кражу денег, выделенных на еду

Спорт » Командные виды » Футбол

Суд в Кургане признал виновным в мошенничестве главу Федерации футбола Курганской области Евгения Рассказова. Мужчина в 2018 году присвоил деньги, которые выделялись на еду детей-спортсменов.

В Кургане глава федерации футбола получил срок за кражу денег, выделенных на еду

"Председатель признан виновным в совершении 4 преступлений (ч.3 ст. 159 УК РФ, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)", — приводит URA.RU сообщение местной прокуратуры.

Деньги предоставлялись ГАУ "Центр проведения спортивных мероприятий Курганской области". Рассказов присвоил 229 тыс. рублей. Средства выделялись на "усиленное питание детей-спортсменов во время тренировок по футболу".

Рассказова оштрафовали на 200 тыс. рублей и назначили условный срок на 3 года с испытательным сроком на 2 года.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Меладзе назвал современный шоу-бизнес "клубком целующихся змей"
Быть анти-Россией: Вассерман о "курсе" Украины, правителях и единстве
Мишустин призвал включить вакцинацию от COVID в календарь прививок
Племянник Олега Янковского высказался о любвеобильной Прокловой
Иммуносупрессия: диагностика и лечение
Как бросить курить и не растолстеть
Депутат ГД назвал школьные предметы, "реализуемые дистанционно"
Божена Рынска вспомнила о неподобающем поведении Бузовой
В Кургане глава федерации футбола получил срок за кражу денег, выделенных на еду
Роскачество обнаружило в питьевых йогуртах дрожжи и излишки сахара
Популярное
Профилактика
Воспалённая поджелудочная железа любит голод, холод и покой

Острый панкреатит сегодня уверенно отвоёвывает все новые и новые позиции, и уже вышел на третье место среди хирургических заболеваний после аппендицита и холецистита.

Воспалённая поджелудочная железа любит голод, холод и покой
Мельница мифов: у слонов нет кладбищ
Полезно знать
Мельница мифов: у слонов нет кладбищ
Полезно знать
Мельница мифов: откуда взялись буки и баги?
Политика. Новости и аналитика
Извинитесь за Хиросиму? "Господин Блинкен" написал о Крыме и получил ответ
Любовь Степушова Борреля не поняли на обеде со странами Западных Балкан Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 19 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Василий Амирджанов Интернет-силовики займутся воспитанием патриотов Василий Амирджанов
Зрение
Искры из глаз: научное объяснение феномена
Кремль
Песков успокоил россиян: никого принудительно вакцинировать Кремль не планирует
Неожиданные удобрения и подкормки для огорода
Советы
Неожиданные удобрения и подкормки для огорода
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников