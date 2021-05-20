В Кургане глава федерации футбола получил срок за кражу денег, выделенных на еду

Суд в Кургане признал виновным в мошенничестве главу Федерации футбола Курганской области Евгения Рассказова. Мужчина в 2018 году присвоил деньги, которые выделялись на еду детей-спортсменов.
"Председатель признан виновным в совершении 4 преступлений (ч.3 ст. 159 УК РФ, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)", — приводит URA.RU сообщение местной прокуратуры.
Деньги предоставлялись ГАУ "Центр проведения спортивных мероприятий Курганской области". Рассказов присвоил 229 тыс. рублей. Средства выделялись на "усиленное питание детей-спортсменов во время тренировок по футболу".
Рассказова оштрафовали на 200 тыс. рублей и назначили условный срок на 3 года с испытательным сроком на 2 года.
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