Непомнящий рассказал о дороговизне матча за шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал о призовых за победу на турнире претендентов. По его словам, суммы в 100 тыс. евро не хватило для того, чтобы принять участия в матче за шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена.

"Приз за турнир претендентов был немногим больше €100 тыс. Часть призовых ушла на оплату работы команды", — приводят "Известия" слова Непомнящего.

По словам россиянина, он не ездит на ответственные турнир в одиночку. С Непомнящим работают тренеры по шахматам и люди, которые помогают восстанавливаться после партий.

Гроссмейстер нашёл новых спонсоров, которые появились после победы на турнире претендентов.

"Это мероприятие недешёвое. Если работаешь один или с одним тренером, то, наверное, призовых хватает", — заявил Непомнящий.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам между Непомнящим и Карлсеном запланирован с 24 ноября по 16 декабря во время выставки "Экспо" в Дубае. Призовой фонд турнира составит 2 млн евро.

Карлсен не отдаёт шахматную корону с 2013 года. За это время он дважды обыграл Вишванатана Ананда, Сергея Карякина и Фабиано Каруану.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.