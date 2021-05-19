Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук заявил, что слышал разговоры о своём переходе в "Зенит". Футболист отметил, что удивился этой информации и не собирается покидать Италию.
По словам Миранчука, он действительно хочет получать больше времени на поле, но планирует побороться за это в Бергамо. В этом сезоне россиянин провёл 29 матчей, в которых забил семь мячей.
"Я понял, что здесь надо работать, терпеть дальше все придет, все будет. Я в это верю и смотрю в будущее с позитивом. Остаюсь в Бергамо, сто процентов", — заявил Миранчук журналисту Нобелю Арустамяну.
Представитель "Аталанты" Валерио Джуффрида, который занимался переходом Миранчука из "Локомотива", также заявил, что ничего не знает о возможном уходе россиянин. По его словам, следующий сезон для игрока станет определяющим.
"Он должен будет делать то, ради чего его купили. Не думаю, что его продадут или даже отдадут в аренду", — заявил функционер.
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