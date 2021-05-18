ЦСКА подписал Заболотного из "Сочи" и попрощался с Рондоном

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг сообщил об уходе из команды нападающего Антона Заболотного. Форвард продолжит карьеру в ЦСКА.

"Антон Заболотный ушёл из "Сочи", желаю ему удачи в ЦСКА. Остальные лидеры остаются в клубе", - приводит "РИА Новости" слова Ротенберга.

Заболотный в составе "Сочи" провёл 52 матча, в которых забил 15 мячей. Футболист начинал карьеру в ЦСКА, откуда ушёл в 2012 году.

В ФНЛ Заболотный выступал за "Волгарь", "Урал", брянское "Динамо", "Уфу" и "Факел". В премьер-лиге играл в составе "Тосно" и "Зенита". С питерским клубом в 2019 году стал чемпионом России.

ЦСКА попрощался с Рондоном

Нападающий ЦСКА Саломон Рондон больше не будет играть за армейцев. Арендное соглашение венесуэльца завершилось, он возвращается в китайский "Далянь Про".

Московский клуб подписал Рондона в зимнее межсезонье. В составе команды он провёл 13 матчей, в которых забил четыре мяча.