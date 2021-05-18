Слуцкий пел, Дзюба танцевал: главные моменты вечеринки тренера "Рубина"

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий с размахом отметил 50-летний юбилей. День рождения специалиста был ещё 4 мая, но из-за плотного графика в конце сезона отпраздновать удалось только спустя две недели.

Леонид Слуцкий спел песню на юбилее

Мероприятие вели Екатерина Варнава и Александр Гудков, а выступали группа "Руки Вверх!" и сам Леонид Слуцкий. Тренер спел песню "Прыгну со скалы" легендарных "Короля и шута".

На празднике присутствовал практически весь футбольный бомонд. Нападающий "Зенита" Артём Дзюба веселился вдоволь — танцевал и тоже пел. Со Слуцким они исполнили одну из композиций "Руки Вверх!".

Артём Дзюба

Из известных не в футбольном мире личностей присутствовали также певец Леонид Агутин и комик Иван Усович, которые сообщили о мероприятии в Instagram.

Леонид Агутин

Футболисты "Рубина" подарили тренеру клип на тему "Старые песни о главном". Слуцкий, кроме песни "КиШ" исполнил на сцене танец под "Руки Вверх".