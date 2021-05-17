Конор Макгрегор показал новорождённого сына

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор сообщил о появлении в его семье третьего ребёнка. 17 мая у бывшего чемпиона UFC родился сын, которого назвали Райаном.

"Клан Макгрегоров теперь состоит из пяти человек. Малыш и мамочка отлично справляются. Боже, я так благодарю тебя за всё, что ты даёшь мне", — написал Макгрегор в Instagram.

Макгрегор находится в отношениях с Ди Дэвлин, матерью его троих детей, с 2008 года. Прошлым летом пара обручилась, но официальной церемонии бракосочетания не было.

В мае 2017 года у пары родился мальчик, которого назвали Джеком. В январе 2019 года на свет появилась девочка по имени Круа.

Макгрегор в UFC

Ирландец выступает в UFC с апреля 2013 года. За это время он провёл 13 боёв, в которых одержал десять побед и трижды проиграл. Макгрегор становился чемпионом в лёгкой и средней весовых категориях.

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