Детский хоккейный турнир в Саратове не был закончен из-за драки спортсменов на льду. В концовке третьего периода поединка "Айсберга" и "Олимпа" произошла потасовка между двумя пятёрками игроков.
Позже к драке присоединились другие члены команд. Разнимать детей пришлось судьям и их родителям. Счёт в этой игре был в пользу "Айсберга" — 6:3.
Участие в матче принимали игроки 2009 года рождения.
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