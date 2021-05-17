Детский хоккейный матч в Саратове завершился массовой дракой

Детский хоккейный турнир в Саратове не был закончен из-за драки спортсменов на льду. В концовке третьего периода поединка "Айсберга" и "Олимпа" произошла потасовка между двумя пятёрками игроков.

Стенка на стенку в детском хоккее

Позже к драке присоединились другие члены команд. Разнимать детей пришлось судьям и их родителям. Счёт в этой игре был в пользу "Айсберга" — 6:3.

Участие в матче принимали игроки 2009 года рождения.