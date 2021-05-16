Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) объявил об отмене этапа Кубка мира сезона-2021/22 в Минске. Соревнования должны были пройти с 3 по 6 марта на биатлонном комплексе в Раубичах.
В пресс-службе IBU заявили, что решение связано со сложной политической обстановкой в Белоруссии. Организация хочет быть уверенной, что запланированный этап состоится.
"Решение принято из-за ситуации в Белоруссии и для обеспечения уверенности в планировании для организационных комитетов, национальных федераций и их команд", — говорится в заявлении IBU.
Теперь восьмой этап Кубка мира примет финский Контиолахти. Первый же этап вместо Финляндии пройдёт в шведском Эстерсунде.
Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) перенесла из Белоруссии чемпионат мира-2021. Турнир вместо Минска полностью примет латвийская Рига. Решение было принято после того, как на IIHF надавили спонсоры, в частности автоконцерн Skoda.
Белоруссия в ответ запретила продавать автомобили Skoda на территории Белоруссии, а также ввозить новые авто этой марки из России.
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