"Спартак" со скрипом вышел в Лигу чемпионов

Главная интрига заключительного тура чемпионата России завершилась в пользу "Спартака". Красно-белые в следующем сезоне сыграют в квалификации Лиги чемпионов.

Квинси Промес

"Спартаку" необходимо было не проиграть "Ахмату" в Грозном, но команда максимально усложнила свою задачу, пропустив дважды от Владимира Ильина. Во второй половине Квинси Промес и Виктор Мозес забили по голу - 2:2.

В параллельном матче "Локомотив" справился со своей задачей, победив "Урал" со счётом 1:0 благодаря голу Дмитрия Рыбчинского. Железнодорожники отстали от "Спартака" на одно очко. Команда как победитель Кубка России сыграет в групповом турнире Лиги Европы.

Покер Дзюбы

В матче "Тамбов" - "Зенит" отличился Артём Дзюба. Нападающий забил четыре гола. На счету форварда в этом чемпионате 20 голов. Игрок чемпионов стал лучшим бомбардиром РПЛ сезона-2020/21.

Артём Дзюба

Сам матч завершился со счётом 5:1. "Зенит" будет готовиться к групповому этапу Лиги чемпионов, а тамбовский клуб не только вылетает из РПЛ, но и вовсе лишается профессионального статуса.

Олич не спас ЦСКА

Тренерская отставка Виктора Гончаренко и назначение Ивицы Олича не помогли ЦСКА выйти в еврокубки. Команда в последнем туре проиграла "Динамо" со счётом 2:3. Победный гол в этом матче забил 17-летний Арсен Захарян.

ЦСКА - "Зенит". Чемпионат России по футболу.

Впрочем, даже победа не позволила бы армейцам выйти в Лигу конференций. В параллельных матчах "Рубин" сыграл вничью с "Ротором" (1:1), а "Сочи" - с "Химками" (0:0). Казанцы финишировали четвёртыми и будут стартовать в 3-м раунде квалификации нового турнира УЕФА под названием Лига конференций, сочинцы - со 2-го раунда.

Скандал в Уфе

Не обошлось в российском чемпионате без скандала. На стадионе в Уфе зафиксировали температуру выше 30 градусов и решили отложить начало матча. При этом "Ротор" свою игру с "Рубином" всё же провёл.

Волгоградцы были близки к спасению - до 93-й минуты команда выигрывала со счётом 1:0 после того, как Фламарион реализовал пенальти. "Ротор" не смог удержать счёт - в ответ пенальти забил Деспотович.

Такой результат позволил остаться в премьер-лиге тульскому "Арсеналу". Кроме того, задержка в Башкирии дало преимущество "Уфе". Теперь уфимцам достаточно не проиграть, а тульской команде и вовсе ничего не нужно.