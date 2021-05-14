Теннисистку Малых уличили в обмане про избиение тренером

Очевидцы конфликта между 18-летней теннисисткой Еленой Малых и её тренером утверждают, что всё было не так, как рассказывает спортсменка. Ранее девушка обвинила мать Андрея Рублёва в том, что та трижды ударила её ракеткой.

Марина Марьенко, тренер Малых, заявила, что не трогала спортсменку, но действительно забрала её вещи на время тренировки и отдала их отцу девушки. Специалист утверждает, что теннисистка не уделяет тренировкам должного внимания.

"Елена занимается у меня уже десять лет. Но она толком и не тренируется, постоянно не вылезает из телефона и зевает", — заявила Марьенко в интервью "РЕН ТВ".

Дочь тренера Арина, которая занимается на том же корте, рассказала свою версию. По её словам, после того, как тренер сделала замечание своей подопечной, та стала хамить и ругаться. Марьенко решила забрать вещи в раздевалку, чтобы потом отдать их отцу девушки и поговорить о её поведении.

"Никакого физического насилия со стороны мамы не было и быть не могло. Мои слова могут подтвердить и другие сотрудники кортов. Её никто не бил и не унижал, скорее, наоборот — это Лена пыталась оскорбить своего тренера", — приводит "СЭ" слова Арины.