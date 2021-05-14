18-летняя теннисистка рассказала, как её избила мать Андрея Рублёва

18-летняя теннисистка Елена Малых рассказала подробности конфликта с одним из тренеров. Ранее стало известно, что специалист несколько раз ударил спортсменку, после чего забрал у неё вещи на сумму более 60 тыс. рублей.

По словам Малых, это сделала Марина Марьенко, мать седьмой ракетки мира Андрея Рублёва. Теннисистка уточнила, что подвергалась унижениям продолжительное время, а в последний день получила от тренера ракеткой.

"На протяжении последних недель это обострилось, и в последний день тренер покрывала матом и унижала. А потом подошла и ударила меня ракеткой несколько раз, затем я начала уходить, она начала вытаскивать из моей сумки вещи, ракетки, забрала телефон и не отдавала всё это, мне пришлось уйти без вещей", — приводит "СЭ" слова Малых.

Кто такая теннисистка Малых

Елена Малых выступает на юниорских и внутренних российских турнирах. Спортсменка в рейтинге ITF (юниорском) занимает 685 место.