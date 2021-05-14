Медведева отреагировала на непопадание в состав сборной России

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не попала в состав сборной России на следующий сезон. Список, который подготовила федерация фигурного катания, будет опубликован позже, но в организации подтвердили, что спортсменки там нет.

Также в составе сборной отсутствует олимпийская чемпионка Алина Загитова. Обе фигуристки уже продолжительное время не радуют болельщиков на соревнованиях. По мнению Медведевой, решение федерации справедливое.

"Я пропустила весь прошлый сезон из-за проблем со здоровьем, и было бы нечестно включать меня в список за былые достижения. Я за спортивный принцип", — написала Медведева в Instagram.

Медведева не собирается бросать

Фигуристка отметила, что бросать заниматься спортом она не собирается, а фигурное катание — такой вид, в котором всё быстро меняется.

"Бывают разные ситуации. Можно пропустить сезон, другой, потом вернуться и добиться результатов. Поэтому я нормально отнеслась к решению Федерации и не планирую бросать тренировки", — добавила Медведева.

В последний раз Медведева выходила на лёд в декабре 2019 года. Она не смогла завершить выступления на чемпионате России в Красноярске из-за повреждения ботинка.

В сентябре 2020 года Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе. До этого она занималась у канадского тренера Брайана Орсера.

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