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Монтажник, избивший директора "Спартака", отправлен под домашний арест

Спорт » Командные виды » Футбол

Суд отправил монтажника Жафяра Боровкова, ударившего медиадиректора "Спартака" Антона Фетисова, под домашний арест до 10 июля. Заседание по избранию меры пресечения состоялось 13 мая.

Предполагается, что срок ареста в будущем будет увеличен, сообщает "Чемпионат".

Инцидент произошёл 9 мая у одного из кафе в Москве. Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" пытался разнять конфликт двух мужчин. Боровков ударил Фетисова по голове, после чего тот упал и ударился головой о бордюр.

Сейчас Фетисов находится в больнице. Ему диагностирована черепно-мозговая травма. Дело против Боровкова возбуждено по ч. 1 ст. 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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Антон Фетисов: Задержали мужчину, избившего медиадиректора «Спартака» 12.05.2021
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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