Монтажник, избивший директора "Спартака", отправлен под домашний арест

Суд отправил монтажника Жафяра Боровкова, ударившего медиадиректора "Спартака" Антона Фетисова, под домашний арест до 10 июля. Заседание по избранию меры пресечения состоялось 13 мая.
Предполагается, что срок ареста в будущем будет увеличен, сообщает "Чемпионат".
Инцидент произошёл 9 мая у одного из кафе в Москве. Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" пытался разнять конфликт двух мужчин. Боровков ударил Фетисова по голове, после чего тот упал и ударился головой о бордюр.
Сейчас Фетисов находится в больнице. Ему диагностирована черепно-мозговая травма. Дело против Боровкова возбуждено по ч. 1 ст. 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
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