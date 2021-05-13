УЕФА объявил о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула

УЕФА принял решение о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула. Матч состоится в Порту 29 мая в 22.00 мск, сообщает пресс-служба организации.
Решение о переносе принято из-за сложной эпидемиологической ситуации в Турции. Также УЕФА подтвердило информацию о том, что финал планировалось провести в Англии — в матче сыграют "Манчестер Сити" и "Челси".
УЕФА не смог получить разрешение на проведение игры, поэтому выбрал Порту. В организации ожидают, что матч может состояться со зрителями.
Стамбулу не удаётся провести финал Лиги чемпионов второй год подряд. В прошлом сезоне матч также был перенесен в Португалию.
В 2022 году решающий матч турнира примет Санкт-Петербург. СМИ сообщают, что Стамбул получит ещё один шанс в 2023 году.
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